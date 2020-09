Continue sassate contro lâ€™installazione: la piramide della Siv ridotta a bersaglio dei vandali

Sono il simbolo del più grande insediamento industriale del territorio che dà lavoro, nonostante le difficoltà, a migliaia di persone in tutto il Vastese, nonostante questo, finiscono nel mirino dei vandali.

Parliamo delle piramidi di vetro donate dall'allora Società Italiana Vetro al Comune di Vasto e che, in passato, erano state posizionate all'incrocio tra via Tobruk e via San Michele.

In particolare, una di queste, installata nel parco "Moscato", una traversa di via del Porto, è praticamente stata distrutta dalle continue sassate sebbene resista ancora in piedi. Da tempo, i residenti della zona, non coperta dalle telecamere, lamentano degrado, maleducazione e inciviltà [LEGGI].

Così, a più riprese la piramide, nonostante tutto tra i simboli del lavoro nel territorio, oggi appare danneggiata in modo irreparabile. A rendere ancora più desolante il quadro c'è la scritta, apposta già un mese e mezzo fa, "Dux" alla base dell'installazione.

Una piaga, quella del vandalismo, che quest'estate non ha risparmiato neanche gli angoli più belli della città: le vetrate del lungomare, il pontile e, addirittura, il trabocco di Punta Aderci [LEGGI].