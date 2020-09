Bonus 110%: giovedÃ¬ 24 settembre l’incontro informativo di "Insieme per Cupello"

Le misure del decreto Rilancio saranno al centro dell'incontro pubblico promosso dall'associazione politico - culturale Insieme per Cupello e dal suo gruppo consiliare, che si terrà giovedì 24 settembre alle ore 18.00 in piazza Benincarlò a Cupello. Convegno dedicato, in particolare, al superbonus 110% destinato alle ristrutturazioni private e condominali.

A moderare i lavori sarà Antonella Tambelli, coordinatrice del direttivo dell'associazione; interverranno Marco Antenucci, geometra, Riccardo Sparvieri, ingegnere e la dottoressa Michela Di Stefano.

"Questo evento – spiega Camillo D'Amico, capogruppo consiliare di Insieme per Cupello - rientra nel percorso di formazione e informazione intrapreso dal nostro gruppo che vuole avere un rapporto dialettico, costruttivo e propositivo con la maggioranza che amministra la nostra comunità su questioni concrete e d'interesse generale, ma anche avviare quel necessario progetto politico futuro con la cittadinanza e il territorio che porti a rappresentare la vera ed unica alternativa oggi presente a Cupello al centrodestra che guida la comunità. Siamo attenti alle dinamiche locali e territoriali, diciamo pubblicamente la nostra quando ne ravvisiamo l'utilità e la necessità, esercitiamo con dovizia e impegno il ruolo di minoranza cercando di non apparire oppositori a prescindere ma rivendichiamo il diritto/dovere di avere un nostro autonomo spazio di impegno politico, istituzionale e sociale che vogliamo presidiare perché per cultura e tradizione è a noi vicino".