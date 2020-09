Beach volley, Claudia Scampoli e Chiara They in campo negli Europei under 22 in Turchia

È tempo di Euroepei per Claudia Scampoli. La giocatrice vastese di beach volley oggi volerà in Turchia dove da domani, a Izmir, scenderà in campo per la competizione continentale under 22. Per l'occasione tornerà in coppia con Chiara They, giocatrice cresciuta come lei nel Club Italia guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, e con cui ha conquistato due titoli italiani under 21 [LEGGI].

Per la beacher vastese sarà l'ultimo impegno di una stagione segnata dall'emergenza Covid e dal lockdown, con i mesi di allenamento domestico e poi la tanto attesa ripresa delle attività, pur con un calendario molto ridotto. Nel corso dell'estate le soddisfazioni non sono mancate, con l'argento ai campionati italiani [LEGGI] e la vittoria nella tappa 1star del World Tour a Vilnius [LEGGI], in coppia con Margherita Bianchin.

Ora c'è questo appuntamento europeo in cui le due giovani azzurre vanno a caccia di un risultato importante. In Turchia l'Italia schiererà anche due coppie in campo maschile, Windisch-Di Silvestro e Marchetto Dal Corso.