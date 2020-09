Agricoltura, il Comune di Cupello sosterrÃ  le spese per la ricerca di falde acquifere

L'amministrazione comunale di Cupello "si farà carico delle spese inerenti le indagini per individuare l'effettiva presenza nel sottosuolo di falde acquifere allo scopo di incentivare la realizzazione di pozzi, con finalità irrigue, a supporto di quelle aree prive di sistemi di irrigazione dei campi". Il provvedimento è stato deliberato dalla giunta comunale riunitasi ieri sera. Nelle scorse settimane l'amministrazione Di Florio aveva approvato il sostegno economico in favore degli agricoltori che hanno subíto danni legati al periodo emergenziale e lo stanziamento dei contributi per nuovi impianti di carciofeti.

"Un territorio come quello di Cupello a vocazione agricola, settore trainante seppur talvolta e in genere sottovalutato, va sempre salvaguardato e incoraggiato - commenta il vicesindaco Fernando Travaglini con delega all’Agricoltura -. Siamo consapevoli che questo intervento non sarà completamente risolutivo e che rappresenti solo un passo in avanti verso quegli interventi volti a ridurre i fenomeni di desertificazione che stanno colpendo il nostro paese ma, allo stesso tempo, certi che la nostra attenzione verso il mondo agricolo continuerà ad essere sempre vigile e puntuale".