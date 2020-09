Al tempo del Covid: a Vasto lezioni in riva al mare. Con i complimenti della ministra Azzolina

A scuola in riva al mare, con la temperatura mite di settembre e i banchi sotto gazebo e ombrelloni. Non è un ritorno in aula, quello degli alunni della Scuola Madonna dell'Asilo di Vasto. Non lo è, perché la classe si è spostata sulla spiaggia di Vasto Marina. Sono stati loro, i 10 alunni della maestra Manuela Pomponio e del dirigente dell'istituto paritario, Massimiliano Melchiorre, i primi a sperimentare InsabbiaMenti, il progetto ideato dal consorzio Vivere Vasto Marina e realizzato in collaborazione con il Comune di Vasto, il lido da Mimì e la Vastarredo, azienda che ha fornito i banchi in linea con le normative anti-Covid.

"L'iniziativa è stata apprezzata dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina", dice il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi. Il primo giorno di scuola al mare è stato salutato anche dal consigliere regionale Pietro Smargiassi, dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, e dall'assessora comunale alle Politiche scolastiche, Anna Bosco. Non è mancata la visita del parroco di Stella Maris, padre Luigi Stivaletta.

"I progetti possono generare polemiche ma, quando i progetti vengono realizzati, si passa dalle polemiche agli applausi": così il primo cittadino ha risposto alle critiche piovute addosso agli organizzatori quando è stata annunciata l'iniziativa.

Interviste a Francesco Menna, Emidio Salvatorelli (Vastarredo) e Piergiorgio Molino (Vivere Vasto Marina):

Le interviste ad Anna Bosco, assessora alle Politiche scolastiche, e a Massimiliano Melchiorre, dirigente della scuola paritaria Madonna dell'Asilo: