Giornate del patrimonio, per la Pro Loco CittÃ  del Vasto due appuntamenti con la cultura

Si inseriscono all'interno delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), i due eventi organizzati dalla Pro Loco Città del Vasto in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

"Nel corso delle Giornate Europee del Patrimonio - si legge sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - nei musei e nei luoghi della cultura saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali, seguendo il tema 'Imparare per la vita'". Tema scelto dal Mibact per "richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società".

A Vasto, i due eventi organizzati dalla Pro Loco guidata da Mercurio Saraceni, saranno dedicati a Nicola Palizzi e agli Archivi Ecclesiastici.

Sabato 26 settembre, Antonio Menna nell'ambito di Memoria di artisti, converserà su Nicola Palizzi in occasione dei 150 anni dalla morte dell'artista. Domenica 27, nel corso dell’evento dedicato a I luoghi del patrimonio culturale, Paolo Calvano presenterà "Gli archivi ecclesiastici. Documenti storici del capitolo Cattedrale di Vasto con esposizione degli originali". A moderare l'incontro, che vedrà anche l'intervento del professor Luigi Murolo, sarà Mercurio Saraceni.

Gli appuntamenti si terranno nella Sala Giovanni XXIII di via Buonconsiglio, alle 18.30. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione da rischio di infezione da Covid-19.