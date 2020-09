Elezioni comunali: a Guilmi vince Carlo Racciatti, sarÃ  il suo terzo mandato da sindaco

Sarà ancora Carlo Racciatti a guidare il Comune di Guilmi. Il sindaco uscente è il vincitore delle elezioni comunali, di cui è appena terminato lo scrutinio dei voti, e si appresta così ad iniziare il suo terzo mandato consecutivo da primo cittadino. In questa tornata elettorale erano ben cinque le liste in campo nel piccolo comune dell'Alto Vastese, di queste, però, tre erano formati da appartenenti alle forze dell'ordine (consuetudine che spesso si verifica nei comuni al di sotto dei mille abitanti).

Racciatti, alla guida della lista Buongoverno per Guilmi, ha ottenuto 208 voti (78,20%) contro i 56 della sfidante Vincenza Berardi, della lista Un futuro per Guilmi. Un voto per Andrea Ranalli, lista Vivere Insieme, 1 voto per Riccardo Laudadio, della lista Voliamo tutti insieme, 0 per Gianfranco Del Bonifro, lista L'Alternativa. 4 le schede nulle, 5 le bianche.