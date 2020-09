Anna Maria Verzino, la "Sposa del mare", verrÃ  premiata dall’Accademia nazionale di cucina

Giovedì 24 settembre, sulla spiaggia di Casalbordino, alle ore 18:00 arriverà "Gloria", la barca con la quale Anna Maria Verzino esce in mare per pescare da sempre. Questa volta, all'attracco, l'aspetterà il comitato vastese dell'Accademia nazionale della Cucina per conferirle il premio "Giovanni Nuvoletti". Questo premio viene conferito solo a persone che hanno contribuito in modo significativo alla conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale del proprio territorio. Chi più di Anna Maria, rinomata su tutto il suolo nazionale come "Sposa del mare", può conoscere meglio una tradizione così raffinata e allo stesso tempo semplice come quella del pesce locale? Successivamente alla premiazione ci sarà spazio per le domande e per sentire l'incredibile storia di Anna Maria, oggi 84enne, una delle prime donne ad ottenere la licenza da pesca negli stessi anni in cui veniva approvata la legge sulla parità dei sessi.

Un evento imperdibile e dal profondo senso storico e culturale.