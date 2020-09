"Villetta Ciccarone imbrattata e con giochi obsoleti"

Rimettere a nuovo il parco di via Ciccarone sostituendo i giochi per bambini. Lo chiede un lettore di Zonalocale, Giacomo Delle Donne, all'amministrazione comunale di Vasto.



"Sembra che le segnalazioni facciano bene. A breve il marciapiede di via Risorgimento sarà ripristinato. Ora, però, c'è un'altra segnalazione che vorrei fare. La villetta di via Ciccarone è allestita con pochi giochi vecchi e obsoleti, inoltre non ci sono giochi inclusivi.



Non parlo solo di via Ciccarone. Il mio pensiero è rivolto a tutte quelle villette di Vasto delle quali già conosciamo i problemi. Chiedo all'amministrazione comunale di attivarsi affinché i giochi rotti, obsoleti e imbrattati siano sostituiti com'è avvenuto a San Salvo. Credo che i nostri bambini meritino questo e altro. I soldi ci sono, non parliamo di cifre da capogiro. L'amministrazione comunale ci dia una risposta immediata su questo tema, perché i giovani sono il futuro e meritano qualcosa di più".