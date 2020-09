Vasto Marina mercoledÃ¬ senzâ€™acqua: va riparato il tubo di via Gargano, allagata da 7 giorni

Vasto Marina resterà senz'acqua dal mattino alla sera di mercoledì 23 settembre "a causa di interventi urgenti di riparazione della condotta in via Gargano". Lo annuncia la Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua potabile, fogne e depurazione) in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti.

Da una settimana via Gargano è allagata: da una fenditura dell'asfalto esce continuamente acqua a causa di una rottura che si è verificata martedì scorso.

"Rubinetti a secco nella giornata di mercoledì prossimo, 23 settembre, dalle 8 alle ore serali della stessa giornata", si legge in una nota diramata stasera dalla società. "I tecnici della Sasi sono consapevoli delle difficoltà che i cittadini dovranno affrontare e assicurano che cercheranno di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Purtroppo quando si effettuano lavori di questo tipo, legati a rotture improvvise e imprevedibili, non si può stabilire con precisione la fine dell'opserazione e quindi non si può definire l'orario di ridistribuzione della risorsa idrica. Tutto si svolgerà, come sempre, con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, i problemi".