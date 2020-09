Taglio dei parlamentari, i cittadini hanno scelto. Al via lo spoglio

Gli italiani hanno scelto. Si stanno ultimando le operazioni di voto nei seggi, poi l'inizio dello scrutinio sul referendum costituzionale con cui i cittadini decidono se confermare o no la legge che taglia il numero dei parlamentari dagli attuali 945 (630 alla Camera e 315 al Senato) a 600 (400 alla Camera e 200 al Senato).

Le operazione di voto si sono svolte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 21 settembre.

Vasto, cambio seggi - Istituita la sezione numero 44 a Vasto, dove le altre due di contrada Incoronata, le numero 40 e 43, avevano un numero di elettori superiore al limite di 1200 previsto dalla legge. Anche in altri seggi della città, come quelli dell'Istituto commerciale e di Vasto Marina, avevano lo stesso problema, risolto con una ridistribuzione degli elettori tra le sezioni esistenti.

Il cambio comporta la necessità di allegare alla tessera elettorale un tagliando che il Comune ha spedito agli elettori interessati (oltre 2mila 500, secondo i dati del municipio) tramite l'impresa di spedizioni postali vincitrice dell'appalto e, di conseguenza, addetta al recapito di tutti i documenti inviati dal Comune di Vasto ai cittadini. Non tutti, però, hanno ricevuto il talloncino.

Per chiedere spiegazioni, Zonalocale ha contattato l'Ufficio elettorale di palazzo di città. I funzionari riferiscono che la posta privata non è riuscita a recapitare circa 100 tagliandi, disponibili in municipio.

Ore 15 - Seggi chiusi

16.40 - A Vasto stravince il "Sì", al 76,02% dopo lo scrutinio di 22 sezioni su 44

16.20 - Affluenza regionale al 49,51%, il Sì al 72,05%

16.15 - Affluenza nazionale provvisoria al 51,75%; il Sì al 69,13%

16 - A San Salvo, affluenza del 49,44% con un totale di 7451 votanti

15.10 - A Vasto, affluenza al 46,25 %, con un totale di 15.095 votanti

In aggiornamento