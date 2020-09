Paolo Nicolai e Daniele Lupo conquistano il bronzo allâ€™Europeo di beach volley

Medaglia di bronzo per Paolo Nicolai e Daniele Lupo all'Europeo di beach volley che si è concluso ieri a Jurmala. I due azzurri hanno disputato un buon torneo, rimediando subito alla sconfitta subita nel primo match disputato con la coppia della Bielorussia. Poi una serie di prestazioni convicenti fino ad arrivare alla semifinale giocata contro la coppia numero 1 al mondo, i norvegesi Mol e Sorum. È stato un match di alto livello, che ha visto il giocatore ortonese e il suo compagno romano mettere in difficoltà in più frangenti gli avversari. In tutti e due i set i norvegesi sono riusciti ad imporsi solo con il minimo vantaggio, nel primo parziale arrivando fino al 27-25.

Nicolai e Lupo sono poi tornati sulla sabbia del centrale di Jurmala nel pomeriggio per giocarsi la medaglia di bronzo contro i russi Liamin e Myskiv. Primo set lasciato agli avversari e grande rimonta nel secondo parziale per pareggiare i conti. Nel tie-break i due azzurri hanno messo in campo grinta e qualità riuscendo così a conquistare una vittoria che vale il bronzo. Dopo i tre successi nella rassegna continentale del 2014, 2016 e 2017, i due avieri italiani tornano sul podio alle spalle dei norvegesi Mol e Sorum e dei russi Krasilnikov e Stoyanovskiy.

Dopo il titolo italiano conquistato a Caorle, Nicolai e Lupo chiudono questa strana stagione con una medaglia che rappresenta un'altra tappa nella marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021. Gioia da condividere con lo staff azzurro, guidato da Matteo Varnier, e con i vastesi Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio (quest'ultimo impegnato in questi giorni a Izmir con le coppie azzurre degli Europei under 18 e under 22).