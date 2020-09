La segnalazione: "I bagni pubblici di Vasto restano chiusi"

Continuo a segnalare sia al sindaco che all'assessore Barisano che i servizi igienici a Vasto sono chiusi per i tanti teppisti che si divertono a rompere tutto ciò che trovano nei bagni. Proprio in questo bagno trovai gocce di sangue a terra. Ma questo non significa che i bagni devono restare chiusi.

Il Comune dia in appalto anche i bagni. Non è giusto che gli anziani non possano uscire perché dopo non possano andare in bagno.

Silvia Spadaccini