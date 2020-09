Covid-19, due casi a Casalbordino. Marinucci: "Questa Ã¨ lâ€™ultima comunicazione che faccio"

Due persone sono risultate positive al Covid-19 oggi a Casalbordino. Lo ha comunicato il Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti al sindaco, Filippo Marinucci. Due persone sono risultate positive al Covid-19 oggi a Casalbordino. Lo ha comunicato il Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti al sindaco, Filippo Marinucci.

I due pazienti "non sono ricoverati e sono da diversi giorni in siolamento precauzionale a casa perla sintomatologia che presentavano da parte dei medici curanti", spiega il primo cittadino, che rivolge un appello ai casalesi: "Non abbassiamo la guardia, rispettiamo sempre i consigli e le norme su come difenderci dal Covid-19. Questa - annuncia Marinucci - sarà l'ultima comunicazione che farò in merito alle positività e alle quarantene. Il Covid-19 è una malattia, per questo bisogna tutelare la privacy delle persone malate, anche a causa della facile individuazione delle stesse nel nostro paese. Invitiamo tutti a usare i presidi precauzionali e scaricare l'applicazione Immuni".