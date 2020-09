A San Salvo altri 2 casi di Covid-19. Magnacca: "Non bisogna abbassare la guardia"

Altri due casi di coronavirus a San Salvo. "Una donna anziana e un uomo residenti in città sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 e sono stati posti in isolamento fiduciario domiciliare con sorveglianza attiva", comunica la sindaca, Tiziana Magnacca, cui i nuovi contagi sono stati segnalati ufficialmente dal dottor Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Quattro persone che hanno avuto contatti con i pazienti sono state poste in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva. Attualmente a San Salvo sono 4 i casi di Covid-19, mentre 13 persone sono in isolamento domiciliare.

"Gli aumenti recenti a livello nazionale, che non hanno risparmiato la nostra regione e il nostro territorio - dice Magnacca - consigliano di non abbassare la guardia e di adottare tutte le prescrizioni previste per il contenimento dell'epidemia".