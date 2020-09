"Tra corse di auto, musica a tutto volume e sassate: le notti insonni in via del Porto"

Fu inaugurato un anno fa. Si chiama Parco Moscato. Ma, a giudicare da com'è ridotto, più di qualcuno lo deve averlo scambiato per una discarica cielo aperto. A Vasto i furbetti della raccolta differenziata tornano a colpire. Anzi, continuano a farlo, visto che l'abbandono illecito dei rifiuti non è nuovo da queste parti. Ma non è l'unico problema: di notte, la strada diventa una pista da rally, tra rombo di motori e musica a tutto volume. Lo denunciano i residenti che, nella notte tra venerdì e sabato, hanno chiamato le forze dell'ordine.

Ci troviamo alla periferia settentrionale, che si sta espandendo attorno a tre strade: a est via San Rocco, a ovest via Incoronata; in mezzo a queste due, via del Porto, dove nel 2019 è stata inaugurata una nuova strada con parcheggi, monumento e area verde al servizio di un quartiere nato da poco, ma già densamente abitato.

"Qui - racconta una residente della zona, E.I. - si radunano ogni sera gruppi di ragazzini che, fino a notte inoltrata, anche fino alle 3 o alle 4, si radunano nei parcheggi del Parco Moscato e disturbano la quiete con musica a tutto volume, urla, schiamazzi, sgommate con moto e auto, spazzatura lasciata ovunque e, non da ultimo, danni all'installazione di vetro, posta al centro della piazzetta, presa a sassate attorno all'una di due notti fa. Abbiamo chiamato i carabinieri. Ci sono sere in cui assistiamo a dei veri e propri rally con moto e auto. E poi, ovviamente, non manca chi viene qui a buttare le buste della spazzatura ai margini della strada o nelle aiuole".