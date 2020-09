"I bambini e gli adolescenti al tempo del Covid": ragazzi e scuola al centro del convegno dei Lions

Si terrà giovedì 24 settembre alle 16, nell'auditorium della Scuola Madonna dell'Asilo, il convegno sul tema "I bambini e gli adolescenti al tempo del Covid", organizzato dal Lions Club Vasto Host. "Un'occasione – spiegano gli organizzatori - per ripartire dai più giovani e per riflettere a più voci sull'approccio alla scuola in questo tempo segnato da particolari attenzioni, prescrizioni e limitazioni, affrontando sia gli aspetti più pratici, sia le difficoltà anche emotive che bambini e ragazzi potranno trovarsi ad affrontare".

Dopo i saluti della presidente del Club, Silvana Di Santo, interverranno la professoressa Maria Grazia Angelini, dirigente scolastico del Polo liceale Mattioli e il dottor Tancredi Di Iullo, psicoterapeuta e psicologo dell’età evolutiva. Di grande rilievo sarà il contributo offerto dal dottor Federico Bianco di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia di Roma che condividerà la sua esperienza nella gestione dei minori al tempo del Covid parlando delle numerose iniziative intraprese dal suo centro. A moderare l'incontro sarà il dottor Luigi Gileno, psicologo e psicoterapeuta dell'età evolutiva.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita ma, in ottemperanza alla normativa anti-Covid, i posti sono limitati. Sarà dunque obbligatorio prenotarsi all'indirizzo e-mail madonnadellasilo@libero.it