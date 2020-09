"Ambulanti in cittÃ ": rinviato l’appuntamento del 27 settembre

Non si svolgerà domenica 27 settembre Ambulanti in città, la manifestazione fieristica organizzata da Confcommercio in occasione delle festività patronali di San Michele Arcangelo. Il sindaco Francesco Menna aveva inviato, in data 18 settembre, una lettera alla presidente provinciale dell'associazione di categoria, Marisa Tiberio, evidenziando le criticità emerse in merito al rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid [LEGGI].

Sui canali social di Confcommercio Chieti è stato diffuso quindi il manifesto che annuncia il rinvio dell'iniziativa prevista per la giornata del 27 settembre. Al momento non è stato comunicato se il rinvio sarà direttamente al prossimo anno o se si riuscirà a rivedere l'organizzazione della fiera per poterla svolgere nelle prossime settimane.