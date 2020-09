Affluenza nel primo giorno di voto: Vasto 32,05%, Lanciano 34,62%, San Salvo 34,66%

Dati al di sotto della media nazionale (40%) in Abruzzo. In Abruzzo al termine del primo giorno di voto l'affluenza si è attestata al 36,54%; ancora più bassa in provincia di Chieti, 34,35%.

Per quanto riguarda i singoli centri, a Vasto ha votato il 32,05% degli aventi diritto. A Lanciano il 34,62%, a San Salvo il 34,66%.

Le urne saranno aperte anche nella giornata di domani 21 settembre fino alle ore 15. In provincia si vota anche per il rinnovo del consiglio comunale di Chieti; nel Vastese l'unico Comune interessato dalle Amministrative è Guilmi.