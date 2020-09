Il fotografo vastese Piergiulio Fiore brilla al Px3 di Parigi

Un nuovo importante traguardo è stato raggiunto da Piergiulio Fiore. Il fotografo abruzzese è stato insignito del riconoscimento Honorable Mention al Px3 (Paris Photography Prize) di Parigi, per le categorie Advertising/Food e Advertising/Product. Un riconoscimento di prestigio che si aggiunge ai premi già vinti da Fiore nel settore Food Photography.

Il Px3 di Parigi è un contest internazionale che mira a promuovere la fotografia e a presentare il lavoro di fotografi di tutto il mondo alla comunitá artistica di Parigi. E’ stato fondato nel 2007 e oggi è uno dei più prestigiosi premi fotografici in Europa.

"Vorrei condividere questo risultato con i miei clienti, ringraziandoli per la fiducia che mi hanno concesso in questi anni, affidandomi il difficile compito di creare delle immagini che potessero raccontare il loro brand", ha commentato Piergiulio Fiore. "La fotografia commerciale ha il dovere di tirar fuori gli aspetti emozionali e di design di un prodotto, al fotografo spetta il compito di farli convivere nello stesso spazio". Risultato centrato da Piergiulio Fiore che continua nella sua attività di ricerca, studio e sperimentazione per realizzare scatti che hanno conquistato anche i giudici del Px3.