Covid 19, Sciotti: "Ãˆ importante che tutti applichino le misure di prevenzione"

"I contagi da Covid-19 sono in aumento in Abruzzo e in tutta Italia. Si stanno riempiendo di nuovo i reparti di malattie infettive con casi che tornano nelle terapie intensive. Per questo occorre fare molta attenzione". Maria Pina Sciotti, primario del reparto Malattie Infettive, con la sua equipe è da mesi in prima linea per fronteggiare la pandemia. Un reparto, quello vastese, che da anni è punto di riferimento nel territorio e che, anche in questa circostanza, ha dato il suo contributo alla tutela della salute pubblica.

In occasione della consegna dei 3mila euro raccolti dagli studenti del Mattei con il progetto QuorinTana [LEGGI], abbiamo fatto il punto con la dottoressa Sciotti sulla situazione del contagio e su come fronteggiare l'evenienza di una seconda ondata. Dal primario di Malattie Infettive arriva un accorato appello a tutti i cittadini, affinchè "applichino le misure di prevenzione ed evitino comportamenti che possono contribuire alla diffusione del contagio".

Con lei abbiamo parlato anche dell'imminente campagna di vaccino antinfluenzale e sul ruolo importante che hanno i medici di base in questa fase.