"CriticitÃ  nel garantire misure di prevenzione", Menna chiede di annullare "Ambulanti in CittÃ "

Francesco Menna chiede a Confcommercio di annullare la fiera "Ambulanti in Città 2020" in programma a Vasto domenica prossima 27 settembre. Il sindaco vastese ha scritto una lettera a Marisa Tiberio, presidente di Confcommercio Chieti, con la quale si evidenziano criticità legate al rispetto delle misure anti Covid-19 durante la manifestazione.

Nella missiva si legge che il Comune ha inviato il Piano di sicurezza dell'evento al responsabile del Comune, Nicola Sciarra, che ha riscontrato "criticità nel garantire le misure di prevenzione attualmente vigenti in relazione all’emergenza sanitaria pandemica da Covid-19".

"A ciò – continua Menna nella lettera – aggiungansi le direttive in materia di distanziamento sociale ed il recente incremento dei casi che ha portato il direttore del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, dott. D’Amario, a raccomandare il rispetto di ulteriori precauzioni nonché di evitare assembramenti e feste".

Così, la richiesta dell'annullamento di "un appuntamento tanto caro a tutti noi": "Mi spiace, pertanto, suggerirti di annullare la manifestazione programmata per il 27 settembre, ma il diritto alla salute e i sacrifici fin qui sopportati lo consigliano".

Il programma delle feste patronali vastesi, come prevedebile, ha già risentito dell'emergenza sanitaria: in attesa di conoscere dettagli sugli eventi di intrattenimento, quest'anno non si terranno le processioni [LEGGI].