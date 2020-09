Vastesi protagonisti in tv: Claudia cerca di far ingelosire Daniele, ma lui resiste e vincono

Vastesi a Milano protagonisti ieri a Deal with it-Stai al gioco, la candid camera che va in onda su Nove.

Claudia Salvador e Daniele Busacca, marito e moglie, hanno vinto i 2mila euro messi in palio nella puntata di ieri sera del programma, giunto alla seconda edizione, trasmesso dal lunedì al venerdì alle 20.30 sul canale del Gruppo Discovery.

Il format è condotto dall'ex Iena Gabriele Corsi che, insieme all'ospite di turno, si diverte a scegliere una coppia di ignari clienti di un locale disseminato di telecamere nascoste. Uno dei due riceve la proposta di partecipare al gioco; se accetta, indossa un auricolare da cui il conduttore e il Vip della puntata gli ordinano cosa dire e fare, il tutto all'insaputa del partner, creando così situazioni imprevedibili ed esilaranti. La puntata andata in onda ieri è stata registrata a gennaio. È stato Elio delle Storie Tese ad affiancare Corsi e a impartire le direttive a Claudia di fronte alle reazioni incredule di Daniele.

Lo scherzo - Con la complicità del cameriere, che coinvolge i coniugi in una finta ricerca di mercato, la regia riesce ad avere il numero di telefono di Claudia e la contatta con un sms. Lei fa finta di andare in bagno e si incontra con Gabriele ed Elio accettando di stare al gioco. Dovrà far ingelosire suo marito.

Elio le dice di raccontare di aver fatto un sogno piccante il cui progagonista non era Daniele, ma un suo amico, poi le chiede di inserire nel discorso una serie di parole, quindi di ballare davanti a tutti sulle note di Despacito con atteggiamenti provocanti nei confronti di Daniele.

Lo scherzo orchestrato da conduttore e ospite prosegue: Claudia e una complice seduta a un tavolo vicino fingono un interesse reciproco e fanno un brindisi, al termine del quale la nuova amica le manda un biglietto. Elio dice a Claudia di leggerlo, metterlo sotto il bicchiere e chiedere al marito di non leggerlo. Se lo legge, hanno perso. Mentre in bagno Claudia viene raggiunta dalla sua misteriosa amica, Daniele scruta il bigliettino, ma non lo apre. Inizia il conto alla rovescia, passa un minuto e, così, Claudia può rientrare e dire al marito che è stato tutto uno scherzo. Hanno vinto 2mila euro e possono andare da Daniele Corsi e Elio delle Storie Tese. Una volta arrivati nel piccolo studio, Elio dice a Daniele: "Questa vittoria è tutta tua. Fatti dare tutti i soldi". "Quanti sono?", chiede Daniele. "Duemila euro". "Non ne valeva la pena".

