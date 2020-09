Lavori in corso, chiuso per due notti il casello A14 Vasto Sud

Il casello di Vasto Sud dell'A14 Bologna-Taranto resterà chiuso per due notti per permettere il rifacimento della pavimentazione.

A comunicarlo è la società Autostrade che specifica i seguenti orari di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 21 settembre alle 6:00 di martedì 22 settembre, in uscita per chi proviene da Ancona/Pescara.

-dalle 22:00 di martedì 22 settembre alle 6:00 di mercoledì 23 settembre, in entrata verso Bari.

In alternativa, si consiglia di usare il casello di Vasto Nord o di Termoli.