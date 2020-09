In moto contro un muretto in via Cardone, grave 44enne

Un uomo di 44 anni di Termoli è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto a Vasto in via Cardone. L'uomo è andato a sbattere con il proprio scooterone Yamaha T-Max contro il muretto di un'abitazione all'altezza dell'ex mulino mentre viaggiava in direzione del centro città.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi al personale del 118 arrivato sul posto che ha allertato l'eliambulanza da Pescara atterrata, poi, in viale Paul Harris; complicate le operazioni di soccorso sul posto a causa della gravità delle ferite. I medici, successivamente, hanno optato per il trasporto in ambulanza al "San Pio" di Vasto dove il ferito si trova attualmente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vasto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. L'uomo ha perso il controllo del veicolo che viaggiava a velocità sostenuta.

In aggiornamento