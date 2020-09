Fondi ai piccoli Comuni, Risposta Civica: "A Cupello come si useranno 170mila euro?"

Un tavolo di lavoro per individuare la destinazione dei 171.102 euro assegnati al Comune di Cupello dai fondi per il sostegno alle attività produttive per le aree interne e montane a seguito dell’emergenza Covid-19 (ex articolo 243 del DL Rilancio). È la proposta avanzata dal gruppo di opposizione Risposta Civica dopo il decreto che destina 210 milioni di euro ai piccoli Comuni, di cui 11 a quelli abruzzesi [LEGGI].

"Tale stanziamento – spiega il gruppo rappresentato da Roberta Boschetti in consiglio comunale – dimostra quanto il Governo Conte percepisca la rilevanza delle aree interne e di come sia fondamentale per esse, sostenere le piccole e medie imprese che svolgono attività nelle zone a bassa densità demografica: 3000 comuni italiani che a seguito del lockdown hanno riscontrato serie difficoltà economiche. Il Governo dimostra di essere consapevole di quanto siano fondamentali per i piccoli comuni l’inversione e miglioramento delle tendenze demografiche".

"Lo stanziamento servirà per rigenerare queste zone marginali, permettere di cogliere anche la loro varietà e la loro complessità, ma dovranno essere i piccoli Comuni a declinare questi fondi verso i progetti locali idonei a promuovere lo sviluppo del proprio territorio. Solo la comunità locale può concepire un progetto di rilancio economico che tenga conto della peculiarità e della complessità della società locale e territoriale che la caratterizza".

"A Cupello sono destinati oltre 170.000 Euro – conclude Risposta Civica – Quale sarà la strategia dell’amministrazione Di Florio per ricostituire l'economia locale? Quali saranno le scelte per rigenerare il nostro territorio? Il nostro gruppo consigliare, in virtù della tanto richiesta collaborazione, propone all’amministrazione comunale la costruzione di un tavolo di lavoro, in cui si possa cooperare a gestire idee e argomenti che siano sprono di scenari di sviluppo nuovi, partendo da quello che è il capitale territoriale di Cupello".