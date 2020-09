Coppa Italia, esordio vincente per il Futsal Vasto

Inizia con il piede giusto la stagione 2020/2021 del Futsal Vasto. I biancorossi hanno battuto 3-2 il Teramo nella partita d'andata del primo turno di Coppa Italia di serie C1. La sfida si è giocata in un Palasalesiani senza pubblico, per il rispetto delle vigenti norme anti-Covid. Per i giocatori misurazione della temperatura all'ingresso nel palazzetto, appello in campo e non più nello spogliatoio e niente saluto fair play all'inizio e alla fine della partita.

Le due squadre avevano tanta voglia di tornare in campo, dopo i lunghi mesi di stop, e si sono confrontante a viso aperto alla ricerca della vittoria. A passare in vantaggio, dopo appena 3 minuti, sono stati gli ospiti, bravi a sfruttare una disattenzione difensiva dei vastesi. Al 7' arriva però il pareggio dei biancorossi di casa, con Sante Mileno che battezza con il gol la nuova stagione. Al 17' c'è il raddoppio firmato da capitan Mauro Gaspari. Nella ripresa il Futsal Vasto arrotonda sul 3-1 al 18' con Dante Salvatore ma poi vede i teramani accorciare le distanze al 25' con una sfortunata autorete.

La partita si chiude sul 3-2 con gli uomini di mister Rossi che potranno andare a Teramo il prossimo 30 settembre partendo dal minimo vantaggio ottenuto in questa sfida. Prima, però, ci sarà il campionato che vedrà il Futsal Vasto impegnato sabato prossimo ad Avezzano.