210 milioni di euro per le imprese dei piccoli Comuni delle aree interne e montane

210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive. È quanto previsto dal decreto del Governo che distribuirà i fondi a 3.101 Comuni. I contributi a fondo perduto sono destinati alle piccole e medie imprese del territorio per spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione, acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche.

Per la definizione dei Comuni beneficiari è stato usato il criterio della perifericità e della minore dimensione demografica. Possono accedere ai fondi, che hanno come obiettivo anche quello di limitare l'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, come spiega l'Uncem (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani), le imprese che: svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali; sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Le azioni di sostegno economico possono comprendere: erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

La Provincia di Chieti è quella che in Abruzzo avrà più fondi (che arriveranno nei prossimi tre anni), 4.979.559 euro. A quella dell'Aquila sono destinati 3.993.008 euro, ai Comuni della provincia pescarese 1.561.567 euro, 1.136.788 euro a quelli teramani.

Di seguito i fondi destinati ai Comuni del Vastese:

Cupello 171.102

Scerni 122.243

Gissi 107.000

Monteodorisio 100.354

Pollutri 92.083

Castiglione Messer Marino 77.549

Roccaspinalveti 65.201

Fresagrandinaria 55.808

San Buono 55.630

Villalfonsina 55.394

Montazzoli 55.069

Palmoli 54.715

Furci 54.419

Celenza sul Trigno 54.419

Casalanguida 54.153

Torrebruna 51.140

Schiavi d'Abruzzo 50.934

Lentella 48.659

Liscia 48.423

Carunchio 46.768

Carpineto Sinello 44.198

Guilmi 40.004

Tufillo 39.147

Castelguidone 38.438

Dogliola 37.877

Fraine 36.991

San Giovanni Lipioni 32.442

