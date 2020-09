Trasporto scolastico, mancano gli autobus. Marsilio: "5 milioni a bando per fornitura da privati"

Per rispettare il distanziamento anti Covid-19 sugli autobus le società che effettuano il trasporto scolastico non hanno i mezzi necessari. La problematica rischia di essere ancora più accentuata nei Comuni dell'entroterra dai quali gli studenti devono spostarsi per raggiungere gli istituti di Vasto e San Salvo. Il protocollo stilato dal comitato scientifico prevede una capienza massima dell'80% (del 100% per tempi di percorrenza entro i 15 minuti).

Interpellato ieri sull'argomento, in occasione della sua presenza a San Salvo, il presidente della Regione, Marco Marsilio, spiega che ci sono "5 milioni a bando per chiedere alle imprese private di fornire mezzi in più perché non ci sono pullman o pulmini. L’obiettivo è avere già il 24 settembre tutto funzionante. So che non sarà facilissimo e ci sarà qualche disservizio, ma abbiamo dovuto affrontare in poco tempo una situazione straordinaria".