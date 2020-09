Il Futsal Vasto riparte dalla Coppa: la sfida con il Teramo si gioca a porte chiuse

È tempo di tornare in campo per il Futsal Vasto che, domani, sabato 19 settembre, scenderà in campo per il primo impegno ufficiale dopo la lunga sosta per il Covid-19. Si parte con la Coppa Italia di serie C1 e, nella sfida di andata del primo turno, gli uomini di mister Rossi affronteranno il Teramo C5.

Non ci sarà però il pubblico al Palasalesiani, visto che le attuali norme prevedono di disputare le gare nei palazzetti a porte chiuse. Per questo la società biancorossa si è organizzata per trasmettere l'incontro in diretta streaming sulla sua pagina facebook.

Sabato 26 inizierà anche il campionato di serie C1, con un calendario che sarà diramato questa sera dopo l'incontro il videoconferenza con la partecipazione delle squadre che militeranno nel massimo campionato regionale di calcio a 5. Il Futsal Vasto, che ha ripreso anche l'attività con tutte le sue formazioni giovanili, presenterà ufficialmente la stagione mercoledì 23 settembre, alle 19, da Aux Fils du Chevalier, in piazza San Pietro.