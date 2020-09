Scuola, Castaldi: "Riapertura in sicurezza è sfida enorme. In Abruzzo arrivano nuovi banchi e sedie"

La riapertura delle scuole è uno degli argomenti più caldi dell'ultimo periodo. Se in molte regioni gli studenti sono già tornati sui banchi, in Abruzzo le porte degli istituti riapriranno il 24 settembre.

A parlare del ritorno in classe è il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi che definisce la riapertura delle scuole in sicurezza "una sfida enorme per il Governo. Lo sforzo organizzativo per la produzione e la logistica degli strumenti necessari - dichiara - ci ha impegnato senza sosta: grazie a questa operazione, sono in distribuzione nelle scuole abruzzesi 88.100 banchi singoli, 35.989 sedie e 27.432 sedute innovative".

"Per fare alcuni esempi - prosegue - ci sono 100 banchi e 100 sedie per la Scuola Primaria 'G. Spataro' di Vasto, 50 sedute innovative per l'Istituto Omnicomprensivo 'R. Mattioli - S. D'Acquisto' di San Salvo, altrettante per il 'Mario Bosco' di Lanciano".

"Oltre ai problemi legati all'emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus - afferma - stiamo recuperando in pochi mesi alcune carenze strutturali. A certa propaganda fatta di falsità clamorose, stiamo rispondendo con i fatti, con i numeri, col lavoro quotidiano negli uffici dei Ministeri".