Francesco Bosco, per i suoi 80 anni, dona 2100 euro all’Arda

Compleanno all'insegna della solidarietà per Francesco Bosco, originario di Casalbordino ma da anni residente in Canada.

Il signor Bosco, in vacanza a Vasto, città natale della compianta moglie, ha deciso di festeggiare il suo 80° compleanno donando alla sezione cittadina della Onlus Arda (Associazione Regionale Down Abruzzo) i soldi ricevuti in regalo. Un gesto di concreta solidarietà, condiviso e apprezzato anche dai partecipanti alla festa.

Per la Onlus, una donazione di 2100 euro. Il presidente dell'associazione, Giuliano Giammichele ha dichiarato che "il nome di Francesco Bosco è stato inserito nel registro degli amici benefattori dell'Arda e la sua preziosa donazione sarà spesa per la realizzazione di una delle tante opere che l'associazione sta realizzando in un centro residenziale polivalente e diurno in Contrada San Lorenzo a Vasto. Sulla stessa opera sarà apposta una targa con la scritta 'Realizzata con il contributo di Francesco Bosco, residente in Canada'".

"L'Arda – aggiunge il presidente - ringrazia di vero cuore il signor Francesco, il cognato Luigi Regia Corte, la famiglia e tutti i parenti e amici che hanno partecipato ai festeggiamenti. Al benefattore auguriamo buon rientro in Canada e buona salute".