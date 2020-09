Denso, è Shuji Ito il nuovo amministratore delegato. Questa mattina l’incontro con le istituzioni

Shuji Ito, nuovo amministratore delegato della Denso appena insediatosi nello stabilimento di San Salvo, ha incontrato questa mattina Tiziana Magnacca e Francesco Menna, sindaci di San Salvo e Vasto, e l'assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo.

Importante momento di confronto quello tra gli amministratori e il dirigente, ma soprattutto un segnale di apertura dell'azienda giapponese a un costruttivo e corretto dialogo con le istituzioni.

"La Denso continua a essere un caposaldo del nostro tessuto produttivo. Una presenza importante per San Salvo, per il Vastese e per tutto l'Abruzzo - ha dichiarato Tiziana Magnacca al termine dell'incontro -. Abbiamo chiesto di insistere sulla difesa di questo sito produttivo con investimenti premianti e che consentano un futuro sereno nel segno della difesa dei lavoratori, delle loro famiglie e del circuito economico della città".

"Abbiamo inoltre condiviso l'obiettivo del nuovo amministratore delegato - ha aggiunto - che ha sintetizzato le politiche dell'azienda in questo momento storico così tanto sfidante nel segno della rinascita, come capacità di adeguarsi ai cambiamenti per migliorarsi e nel segno della sostenibilità coniugando una rinnovata idea di cooperazione territoriale".

Al presidente Ito gli auguri di un proficuo lavoro da parte del sindaco Magnacca, dell'amministrazione comunale e di tutta la città di San Salvo.