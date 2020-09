Feste patronali, al via la Novena a San Michele: quest’anno non ci sarà la processione

Le norme anti-Covid condizioneranno anche le feste patronali di Vasto, in onore di San Michele Arcangelo. Non si svolgeranno, infatti, la processione per portare la statua del Santo Patrono dalla chiesa a lui dedicata a Santa Maria maggiore, per lo svolgimento delle celebrazioni, e quella solenne che tradizionalmente conclude la festa, dopo la celebrazione del 30 settembre presieduta dall'arcivescovo di Chieti-Vasto."In osservanza della normativa vigente, la statua dell'Arcangelo all'inizio della Novena e a conclusione della Festa sarà portata in forma riservata", si legge nella presentazione del programma religioso.

Martedì 29 settembre le Messe in onore di San Michele saranno celebrate alle ore 8:00, 9:30, 11:00 S. Messa solenne presieduta dall'Arcivescovo Mons. Bruno Forte e 19:00. Mercoledì 30 settembre le celebrazioni saranno alle ore 08:00, 9:30, 11:00 e 18:00 S. Messa solenne presieduta dall'Arcivescovo.

Inizierà lunedì 21 la Novena di preparazione alla festa. "Nel tempo segnato dalla pandemia la comunità dei fedeli avverte ancora di più il bisogno di ritrovarsi a pregare, e l'avvicinarsi della Festa dell'Arcangelo Michele, Patrono di Vasto e Compatrono dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, diventa occasione per riflettere e rimotivare la speranza. L'appuntamento sarà preparato dalla Novena che affronterà il tema generale La parrocchia nel tempo della pandemia in cui si prenderà come riferimento il testo dell'Ufficio catechistico nazionale Ripartiamo insieme".

Ogni sera vi saranno alcuni parroci di Vasto e Vastese che, alle ore 19:00, presiederanno la preghiera:

Lun 21/09 - "Gli accenti giusti: ascolto e narrazione" a cura di Don Gianfranco Travaglini

Mar 22/09 - "Gli accenti giusti: Comunità e creatività" a cura di P. Luigi Stivaletta

Mer 23/09 - "Le trasformazioni pastorali: le consuetudini e gli stili" a cura di Don Gianni Sciorra

Giov 24/09 - Le trasformazioni pastorali: gli orari e i linguaggi" a cura di P. Eugenio Di Giamberardino

Ven 25/09 - "Le trasformazioni delle strutture" a cura di Don Nicola Fioriti

Sab 26/09 - "Per dirci nuovamente cristiani: Parola di Dio ed Esortazione dei Pastori" a cura di Don Massimiliano Civinin

Dom 27/09 - "Il coraggio dell'annuncio e il tempo dello Spirito" a cura di Don Domenico Spagnoli

Lun 28/09 - "Per un discernimento pastorale" a cura di Don Nicola Florio