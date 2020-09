"A San Salvo scuole in sicurezza, chiediamo collaborazione genitori". Nuova viabilità per il polo

Cambia la viabilità in vista dell'apertura del nuovo polo scolastico di San Salvo in via Melvin Jones. L’inaugurazione è in programma domani mattina, 17 settembre alle ore 12.00, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del prefetto di Chieti Armando Forgione. La scuola, dal 24 settembre, ospiterà gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di via Firenze e via De Vito dell’Istituto comprensivo n. 1.

Per meglio regolare il traffico è stato istituito il senso unico di marcia in via Vico Olimpica, con direzione di marcia verso via Olimpica per chi proviene da via Liquirizia, rotatoria Melvin Jones, e in via Silventi con direzione di marcia verso la nuova rotatoria installata nell’intersezione tra via Liquirizia, via Melvin Jones, via dei Tigli e via Vico Olimpica e via Silventi.

Intanto, il sindaco Magnacca aggiunge: "Gli alunni che la prossima settimana entreranno per la prima volta nel nuovo Polo scolastico useranno arredi acquistati dal Comune con fondi propri. Banchi, sedie, cattedre e armadietti che rispettano sia le normative Covid sia i criteri ambientali ministeriali".

"SCUOLE IN SICUREZZA" - Il primo cittadino, insieme agli assessori Tonino Marcello e Giancarlo Lippis e alla responsabile del servizio Politiche sociali Natascia Dell'Osa, nei giorni scorsi ha incontrato i dirigenti scoalstici Annarosa Costantini e Vincenzo Parente.

"Sarà garantito il trasporto scolastico, il servizio di assistenza specialistica, mentre per la mensa su espressa richiesta dei dirigenti scolastici, tenendo conto dell’esigenza di adattamento dei minori, è stato stabilito che partirà lunedì 12 ottobre. Chiediamo alle famiglie, come sempre hanno garantito, la massima collaborazione e il rispetto delle semplici regole per consentire di operare in sicurezza e tranquillità perché non possiamo permetterci più il lusso di fermare l’attività didattica per la formazione dei nostri figli".