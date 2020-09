Nuovo ospedale di Vasto, Iustitia Nova: "È il caso di far funzionare il San Pio"

Nell'ultima settimana è stato tanto il fermento intorno al progetto del nuovo ospedale di Vasto, ai dubbi della Regione sui terreni preposti (leggi qui), è seguita una riunione presidiata dai sindaci di Vasto, San Salvo e paesi limitrofi (leggi qui) e il capitolo di questa vicenda è ancora aperto, soprattutto a seguito della proposta avanzata dal comune di Casalbordino per la costruzione di un ospedale unico di costa Lanciano-Vasto (leggi qui). A seguito di questi ultimi eventi, il movimento Iustitia Nova, guidato dal segretario provinciale Orlando Palmer, ha espresso il prorpio disappunto sulla linea amministrativa delle attuali forze politiche cittadine e regionali in un comunicato stampa in cui si legge:"Quando ci si trova in prossimità di elezioni comunali, i politici che aspirano a ricoprire le cariche da sindaco si ergono a esperti della salute pubblica. Purtroppo sono trascorsi molti anni e sono trascorsi diversi sindaci e presidenti regionali ma ci troviamo all’anno zero, in attesa di un ospedale dei sogni. Forse sarebbe il caso che si faccia funzionare il San Pio di Vasto.

I vastesi e i cittadini del nostro comprensorio hanno bisogno subito di un servizio sanitario efficiente e qualificato. Purtroppo le manchevolezze degli amministratori locali e regionali ci costringono ad emigrare in altri parti d’Italia per la nostra salute. Mi auguro che il sindaco di Vasto e tutti i politici provinciali, regionali e nazionali smettano di giocare a ping-pong sulla nostra salute e con spirito di servizio si attivino per darci la speranza e la fiducia nell'ospedale San Pio di Vasto".