Dal Bassso Fest, sabato appuntamento con la musica alla villa comunale

Sabato 19 settembre la villa comunale di Vasto ospiterà la quarta edizione di Dal Basso Fest, organizzata dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vasto in collaborazione con il Progetto Giovani e la Consulta Giovanile per "dare un segnale di positività in questo periodo difficile per il mondo della musica". La serata inizierà alle 21 e ci saranno posti a sedere limitati e protocolli anticovid per garantire la manifestazione in sicurezza.

Ad andare in scena saranno cinque nuove realtà musicali locali ancora inedite, che si esprimono con i linguaggi più consoni alla loro generazione: dalla trap dei SVDCHILDS e di Spya & Delli all’indie folk de I Malati Immaginari passando per l'hip hop/rap dei Melrose, gruppo composto da Signal e Nzb, ed il folk punk in dialetto di Marco Brici’ Colagioia. Durante la serata ci sarà anche la mostra interattiva a cura di Davide Scutece.

"Il Dal Basso Fest è un'esperienza di coinvolgimento delle nuove generazioni - dichiarano il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche Giovanili Paola Cianci - in cui l'Amministrazione Comunale crede fortemente. Dall'organizzazione alle esibizioni i veri protagonisti sono i giovani i quali meritano lo spazio dovuto per esprimersi attraverso la musica, l'arte e tanto altro. Per questo il ruolo del Progetto Giovani e della Consulta Giovanile in termini di qualità dell'offerta delle attività proposte è fondamentale per sviluppare una sana capacità di socializzare e fornire gli strumenti adeguati per mettersi in gioco nella vita in base alle proprie passioni ed inclinazioni naturali. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e pronti per un'altra stagione piena di interessanti novità".