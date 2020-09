Contagi alla Pilkington, Magnacca: "Situazione monitorata, manteniamo la calma"

Nessun allarmismo sulla situazione dei contagi alla Pilkington di San Salvo, il sindaco Tiziana Magnacca invita alla calma e al rispetto delle norme anti Covid dopo la notizia dei 4 lavoratori contagiati [LEGGI].

"Riguardo i contagi all'interno del nostro maggiore stabilimento industriale, siamo preoccupati per la salute dei contagiati e delle loro famiglie a cui auguriamo una pronta guarigione – dice il primo cittadino – Tuttavia mi sento di rassicurare i miei cittadini e tutti quanti sono entrati in contatto con i dipendenti Pilkington. Ho sentito personalmente il presidente della Pilkington, Graziano Marcovecchio e il direttore generale della nostra Asl, Thomas Schael".

"La Pilkington Italia – continua Magnacca – quale grande azienda che fa della sicurezza un baluardo imprescindibile delle politiche aziendali, ha messo in atto integralmente il protocollo di sicurezza approvato dal Ministero e la nostra Asl e non solo ha provveduto alla verifica delle procedure ma, seguendo le linee guida di prevenzione, ha proceduto ad individuare i contagi e i contatti con gli stessi. Sono stati infatti sottoposti a verifiche e a tamponi anche degli operatori esterni alla compagine societaria ma che lavorano all'interno dello stabilimento. C'è molta attenzione sulla situazione e grande scrupolo nel seguire la vicenda da parte di tutti coloro che hanno la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini. Questo, purtroppo, non ci esime dal continuare a seguire le più elementari regole di prevenzione: distanziamento, mascherina e igiene frequente delle mani. Manteniamo la calma, e siamo prudenti ma sentiamoci protetti da una rete di controlli e di vigilanza che ci permette di non interrompere le nostre normali attività quotidiane".