Al triathlon di Alba Adriatica buone prove per i vastesi Giancristofaro, Aquino e Greco

Sono riprese le competizioni agonistiche dopo lo stop dovuto al Covid-19. Domenica, ad Alba Adriatica, si è tenuta la 4ª edizione del triathlon olimpico, rispettando il protocollo anti-Covid della FITri, con la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia. I partecipanti si sono cimentati in 1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Tra i presenti 3 atleti vastesi: Marco Aquino (tesserato con l’A.S.D. INUIT di Pescara), Gianluca Giancristofaro e Marco Greco (tesserati con l’A.S.D. E’FIT MULTISPORT di Pescara).

La gara è stata caratterizzata da una frazione nuoto con mare mosso e invaso da meduse, la frazione bici si è snodata sulle colline teramane di Controguerra e Torano in uno scenario ricco di vigneti, infine, la frazione corsa sulla ciclabile del lungomare di Alba Adriatica dove la temperatura ha sfiorato i 30 gradi.

Buone le prove per i triatleti vastesi. Giancristofaro ha chiuso in 2h38', Aquino in 2h40' e Greco in 2h43'. Soddisfatti per aver potuto riprendere a gareggiare, gli atleti vastesi ora si rituffano nella preparazione con la speranza di poter affrontare con successo la stagione 2021.