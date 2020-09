"Spostare la pensilina in piena curva e su un dosso crea rischi per automobilisti e utenti di bus"

Spostare la pensilina "in piena curva e sul dosso" significherebbe metterla in una posizione "molto rischiosa sia per gli automobilisti in transito che per gli utenti degli autobus".



A segnalare i potenziali pericoli che lo spostamento creerebbe in via San Michele è un lettore di Zonalocale, Nicola Cicchini.



"Con una delibera del 8 settembre 2020 la giunta ha approvato il posizionamento di un monumento alla polizia all'interno dei giardini dietro la chiesa di San Michele e di intitolare detti giardini al prefetto Manganiello.



Tutto accettabile, se non fosse che il progetto tra l'altro prevede lo spostamento della pensilina dei bus urbani ed extraurbani, circa 20 metri più avanti, in piena curva e sul dosso, per intenderci di fronte l'hotel. Una posizione molto rischiosa sia per gli automobilisti in transito che per gli utenti degli autobus.



È assurdo che, per ricordare persone che di professione danno sicurezza ai cittadini, si debba creare una situazione di così grande pericolo", afferma Cicchini, "con la speranza che le cose vengano corrette immediatamente visto che i lavori sono in corso".