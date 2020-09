Sono tre i nuovi casi di positività al Covid-19 alla Pilkington di San Salvo

Dai 50 tamponi effettuati venerdì scorso nella Pilkington di San Salvo sono emersi altri tre casi che si aggiungono al lavoratore ricoverato in terapia intensiva [LEGGI]. I nuovi positivi al Covid-19 sono asintomatici e lavorano in officina Manutenzione. La squadra in turno odierna del reparto è rimasta a casa in attesa dell'esito dei test, mentre il personale delle ditte esterne è stato temporaneamente sospeso.

Il personale della Asl Lanciano Vasto Chieti è presente anche oggi in fabbrica e sottoporranno al tampone altri lavoratori.

Nel frattempo, nello stabilimento sono scattati i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. Stamattina è in programma la fine dell'incontro tra sindacati e azienda iniziato venerdì.