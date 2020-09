Scuole, crescono le spese per i libri. Al Liceo classico 714 euro per gli studenti del primo anno

A Vasto la scuola più costosa rimane il Liceo classico dove, tra libri e vocabolari, gli studenti del primo anno (il quarto ginnasio) spendono 714 euro e 60 centesimi rispetto ai 705 e 60 dell'anno scolastico 2019/2020. Ma, se si escludono due istituti scolastici, per tutti gli altri salgono le spese a carico delle famiglie.

Nel 2020 c'è stato "un generale aumento del costo dei libri, scendono solo Liceo Musicale e Liceo Artistico. Classifica invariata in quanto a posizione di Licei e Istituti, ma comprare i testi costa di più", è la sintesi dello studio compiuto, come ogni anno dal Mercatino del libro di testo usato, la struttura di vendita e conto vendita senza fini di lucro di testi scolastici di seconda mano in Corso Garibaldi numero 41 a Vasto.

"L’aumento, per l’anno scolastico 2020/2021 è generale, fatti salvi i Licei musicale ed artistico che subiscono invece una leggera flessione a favore di famiglie e studenti; salgono i costi per acquistare i testi scolastici, per tutte le altre secondarie di secondo grado ma anche di primo, seppur di poco nella maggior parte dei casi. La classifica rimane invariata, e cioè non cambia posizione alcun Liceo ed Istituto rispetto all’anno 2019/2020 essendo stato l’aumento di fatto proporzionale. Resta l’Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Mattei la scuola più 'abbordabile' sempre dal punto di vista dei costi per acquistare libri e vocabolari, con 201,30 euro ed il Liceo Classico Pantini-Pudente quello più caro, con una spesa, sempre per il primo anno, di 714,10 euro, comprensiva di testi e vocabolari delle lingue, escluso quello di italiano. Poca la differenza tra le secondarie di primo grado: 480,40 euro per la Gabriele Rossetti e 497,55 euro per la “Raffaele Paolucci”. Lo studio condotto riguarda le classi prime di ogni scuola secondaria di primo e secondo grado".

“Riteniamo importante monitorare ogni anno l’andamento dei costi che le famiglie devono affrontare per mandare i propri figli a scuola, per continuare a tenere i riflettori accesi sul tema del diritto allo studio, in un Paese che è ancora indietro rispetto ad altri in quanto ad educazione scolastica, che spesso sembra essere più un privilegio”, ha spiegato Marco di Michele Marisi dall’ “osservatorio privilegiato” del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’ che “ci consente di toccare con mano la difficoltà di famiglie che con due figli in media a scuola, devono affrontare una spesa non indifferente che insiste su bilanci familiari che, a causa della crisi economica persistente, alla quale si è aggiunta quella da Covid-19, sono spesso in rosso. Ma il nostro lavoro - ha proseguito - non è solo quello di stilare una classifica delle scuole, dalla meno alla più costosa, ma anche di intervenire in maniera concreta con il ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, appunto, che consente di acquistare libri delle scuole superiori e delle scuole medie inferiori al 50% del prezzo di copertina, oltre che di mettere in vendita testi che gli studenti non utilizzano più, consentendo loro di recuperare l’intero ricavato: liquidità data alle famiglie che consente loro di acquistare libri per l’anno scolastico in corso o di provvedere alle spese quotidiane” ha detto di Michele Marisi.

Alla spesa dei libri, vanno poi aggiunte quelle per la cancelleria e per le attività scolastiche ed extrascolastiche, che gravano sempre sulle tasche delle famiglie.

ECCO LA CLASSIFICA PARTENDO DALLA SCUOLA MENO COSTOSA*

Scuole superiori

Iis “Enrico Mattei”, Elettronica ed elettrotecnica - € 201, 30 (2020/2021)** - € 197, 15 (2019/2020)**

Iis “Enrico Mattei”, Meccanica, meccatronica ed energia - € 201,30 (2020/2021) - € 197,15 (2019/2020)

Iis “Enrico Mattei”, Chimica, materiali e biotecnologie - € 201,30 (2020/2021) - € 197,15 (2019/2020)

Iis “Enrico Mattei”, Informatica e telecomunicazioni - € 201,30 (2020/2021) - € 197,15 (2019/2020)

Lsa Liceo Scientifico “Enrico Mattei”, opzione Scienze applicate - € 285,90 (2020/2021) - € 281,55 (2019/2020)

Itset “Filippo Palizzi”, Grafica e comunicazione - € 409,45 (2020/2021) - € 379,40 (2019/2020)

Itset “Filippo Palizzi”, Costruzioni ambiente e territorio - € 409,45 (2020/2021) - € 400,70 (2019/2020)

Liceo musicale “Raffaele Mattioli” - € 431,92 (2020/2021) - € 442,08 (2019/2020)

Liceo delle Scienze Umane “Pantini-Pudente”, opz. economico sociale - € 452,30 (2020/2021) - € 444,55 (2019/2020)

Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli”, opzione Scienze applicate - € 452,70 (2020/2021) - € 448,30 (2019/2020)

Liceo Artistico “Pantini-Pudente” - € 460,05 (2020/2021) - 472,35 (2019/2020)

Itset “Filippo Palizzi”, Indirizzo turismo - € 512,35 (2020/2021) - € 501,60 (2019/2020)

Liceo delle Scienze Umane “Pantini-Pudente” - € 515,65 (2020/2021) - € 507,50 (2019/2020)

Itset “Filippo Palizzi”, Amministrazione, finanza e marketing - € 521,05 (2020/2021) - € 510,15 (2019/2020)

Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli” - € 582,50 (2020/2021) - € 551,80 (2019/2020)

Liceo Linguistico “Pantini-Pudente” - € 699,80 (2020/2021) - 590, 10 (2019/2020)

Liceo Classico “Pantini-Pudente” - € 714,10 (2020/2021) - € 705,60 (2019/2020)

Scuole medie inferiori

Scuola secondaria di primo grado “Gabriele Rossetti” - € 480,40 (2020/2021) - € 469,55 (2019/2020)

Scuola secondaria di primo grado “Raffaele Paolucci” - € 497,55 (2020/2021) - € 497,15 (2019/2020)

*Le cifre sono riferite ai libri di testo e vocabolari delle lingue, escluso quello di italiano.

[Lo studio tiene in considerazione le classi prime di ogni liceo, istituto, e scuola secondaria di primo grado]

** anno scolastico