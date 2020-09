Perchinunno: "Senza pubblico non volevo correre. Pronto a ripartire, nel 2021 grosse novità"

Luigi Perchinunno è pronto a ripartire. "Nel 2021 ci sarò", dice l'asso vastese del volante. La pandemia non gli ha impedito di pronunciare nei mesi scorsi il fatidico sì [LEGGI], ma il pericolo del contagio ha tenuto fermo ai box tutto il movimento automobilistico nazionale e internazionale durante la fase 1 dell'emergenza.

"Quando è stato possibile ripartire - racconta - ho rinunciato perché non corro senza pubblico. E, come me, tanti altri piloti hanno fatto la mia stessa scelta. Correre da solo non sarebbe stata la stessa cosa per me, che gareggio per far divertire il pubblico. Il supporto dei tifosi è necessario".

Nel frattempo i fan aumentano: lo dimostrano le tante persone che contattano giornalmente il campionissimo di Vasto per chiedergli quando tornerà in pista a bordo della sua fiammante Ferrari F430 GT.

"Nel 2021 ci saranno grosse novità", annuncia Perchinunno, che per ora non vuole anticipare nulla sul suo futuro sportivo, ma garantisce: "L'anno prossimo ci sarò. Solo l'emergenza coronavirus potrebbe fermare me come tutti gli altri. Ma sono ottimista e pronto a ripartire".