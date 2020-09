La fermata del bus? Dentro l’aiuola. E attraversare è un problema: le auto sfrecciano

La fermata dell'autobus? Dentro l'aiuola.

Gli utenti fanno notare il disservizio: quando scendono in viale Dalmazia, alla fermata di piazza Olivieri, sono costretti a scendere sull'aiuola perché non c'è un marciapiede adeguato alla salita e alla discesa dei viaggiatori.

La proposta è spostare di pochi metri la palina, installandola sul marciapiede di piazza Olivieri.

Lì ci sarebbe lo spazio sufficiente, soprattutto d'estate, per attendere i bus in transito e per salire e scendere in sicurezza. A patto, però, che venga assicurato il rispetto del limite di velocità consentendo ai pedoni di attraversare senza dover correre rischi per la loro incolumità. Una centinaio di metri più a nord c'è un dosso artificiale ma, secondo le testimonianze di residenti e turisti, non è sufficiente a fungere da deterrente all'accesso di velocità".