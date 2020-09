Centorami: "Lavori al Tribunale, nei bagni per disabili restano le barriere architettoniche"

I recenti lavori al palazzo di giustizia di Vasto non hanno eliminato le barriere architettoniche nei servizi igienici.

Lo afferma Carlo Centorami, presidente del'associazione Vasto Libera, che ha scritto al Comune di Vasto e allo Iesp, il Servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica della Asl, "in merito alle barriere architettoniche dell'edificio comunale sito del Tribunale di Vasto, in particolare ai servizi igienici per i diversamente abili" e sottolinea di aver già segnalato il problema "al sindaco di Vasto, Francesco Menna, all'assessora alle Politiche sociali, Lina Marchesani, e al dirigente comunale al ramo", ma alla segnalazione "non è stato dato seguito alcuno".

Centorami ricorda "che recentemente sono stati effettuati importanti lavori di manutenzione allo stabile, appare evidente che non sono stati adeguati alla norma tutti gli ambienti".

Nel documento, il referente di Vasto libera chiede "se lo stabile risponde a tutti i requisiti di legge in merito a barriere architettoniche, agibilità e antincendio, ivi comprese le relative indicazioni di percorso" e si rivolge alle autorità competenti al fine "di verificare anche la situazione dei bagni".