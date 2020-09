World Tour, a Vilnius successo di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin

Arrivano ottime notizie dalla Lituania dove Claudia Scampoli e Margherita Bianchin hanno conquistato la vittoria nel torneo 1 star del World Tour che si è giocato a Vilnius. Dopo l'ottima prova nel campionato italiano, conclusosi con il secondo posto, la giocatrice vastese e la sua compagna che si divide tra Italia e Stati Uniti, sono riuscite ad intepretare un torneo di alto livello chiudendo sul gradino più alto del podio.

Le due azzurre hanno esordito battendo la coppia lituana Frelik-Vlada per 2-1 (18-21/21-17/15-13) passando così ai quarti in cui hanno superato nettamente, per 2-0 (21-12/21-18) un’altra delle coppie di casa, Vitkauskaite-Andriukaityte. Questa mattina, in semifinale, Scampoli e Bianchin hanno dovuto vedersela con le cilene Rivas Zapata e Chris, superate anche loro in due set con il punteggio di 21-18 e 21-19. In finale le due azzurre hanno dovuto vedersela con le lettoni Marta Ozolina e Luize Strascina. Nel primo set Scampoli e Bianchin hanno sempre condotto il gioco, chiudendo sul 21-17. Praticamente senza storia il secondo set, in cui le due giocatrici italiane sono partite forte e hanno conquistato un consistente vantaggio mantenuto fino alla chiusura del set, sul 21-11, che vuol dire vittoria della partita e del torneo.

Per Claudia Scampoli è la prima affermazione nel circuito internazionale che ha iniziato ad affrontare da un paio di stagioni. Fino ad oggi, giocando con diverse compagne, non era mai riuscita ad andare sul podio. In questo appuntamento lituano, in una stagione così particolare, ha trovato il primo appuntamento con il successo che sarà senz'altro da stimolo per il prossimo Europeo under 22 in cui scenderà in campo con Chiara They per andare a caccia di una medaglia.