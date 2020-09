Riparte Propaganda Live: Fabio Celenza "intervista" Trump

È iniziata venerdì scorso la nuova stagione di Propaganda Live [GUARDA], programma in onda su La7 condotto da Diego Bianchi. E non poteva mancare, alla ripartenza del programma, uno dei video di Fabio Celenza. L'artista vastese ha lanciato una nuova versione dei suoi ormai celebri doppiaggi dei personaggi famosi.

Lanciato da Makkox è andato in onda il surreale incontro tra lo stesso Fabio Celenza e Donald Trump in "intervista" a metà tra Vasto Marina - che diventa Miami - e gli States. Come sempre, il divertimento è garantito.

L'incontro balneare con Trump è una sorta di seconda puntata del video lanciato ad agosto sulla sua pagina facebook, un'intervista surreale al presidente degli Stati Uniti.

Fabio Celenza su facebook - SEGUI