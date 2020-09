"La perdita è sempre lì, a luglio un giovane in moto è scivolato. Cosa si aspetta a intervenire?"

La perdita è ancora lì, tra la prima curva (venendo da Vasto Marina) e il rettilineo della provinciale Istonia.

Il Comune, negli anni scorsi, era intervenuto a ripulire una scanalatura di scolo, ma il problema periodicamente si ripresenta. Non è di poco conto, perché lì transitano ogni giorno centinaia di auto e moto. Basta poco a scivolare.

Lo racconta Silvia Spadaccini, la lettrice che ci ha nuovamente segnalato il disagio: "Nei primi giorni di luglio segnalavo su Facebook la perdita d'acqua su via Istonia tra Vasto e la marina. Un giovane sulla moto scivolò, ma per fortuna non si fece nulla, solo tanta paura. Ora molti cittadini e automobilisti si chiedono: cosa si aspetta a sistemare la perdita? O si aspetta che qualcuno si faccia male sul serio? Giro la domanda a chi di dovere".