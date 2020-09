"Autismi e infinite possibilità": convegno dell’associazione Asperger Abruzzo

Si svolgerà nel cortile di palazzo d'Avalos (e non alla Società Operaia come precedentemente annunciato) il convegno "Autismi e infinite possibilità", organizzato dall'associazione Asperger Abruzzo. L'appuntamento è per oggi, domenica 13 settembre, alle 17. Sarà consentivo l'ingresso (con obbligo di mascherina) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dopo i saluti del sindaco Francesco Menna ci sarà l'intervento di Marie Helene Benedetti, presidente della neocostituita associazione.

Poi gli interventi di Riccardo Alessandrelli, neuropsichiatra esperto nella diagnosi di autismo funzionale, M.Antonella Di Fonzo, coordinatrice per l'inclusione Istituto omnicomprensivo San Salvo, Felicia Fioravante, avvocato esperta in firitti umani, della persona, diritto alla salute e diritti dei disabili, di Giada Marrone, psicologa e psicoterapeuta e di Sarah Scopa, autistica adulta e madre di due bambini nello spettro dell'autismo.