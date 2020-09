Articolo Uno Vasto: "Non siamo d’accordo all’intitolazione di una strada a Montanelli"

Esprime contrarietà Articolo Uno Vasto alla decisione, approvata nella scorsa seduta del consiglio comunale, di intitolare una via di Vasto a Indro Montanelli ed una a Enzo Biagi. "Nel Consiglio Comunale di mercoledì scorso è stata approvata la proposta della Lega Nord di intitolazione di una via di Vasto ad Indro Montanelli - scrive in una nota il segretario cittadino del partito Francesco Del Viscio -. La mozione ha ottenuto il voto favorevole dell’intera assise civica integrando l’intitolazione a Montanelli con una ad Enzo Biagi" [LEGGI].

"Noi non siamo d’accordo, non è infatti affiancando una biografia virtuosa ad una deprecabile che si riabilita la seconda. Su Montanelli, a nostro avviso, permangono tutte le perplessità che erano già emerse in Consiglio, poiché riteniamo che la sua carriera giornalistica non possa cancellare la sua adesione al fascismo e l’esperienza coloniale, sempre rivendicata da Montanelli, aggravata dall’acquisto e dalla violenza sessuale perpetrata su una giovane dodicenne eritrea; un atteggiamento che era già punito dalla legge nell’Italia degli anni ’30.

Ribadiamo questa nostra posizione e riteniamo che siano altri gli esempi di cui tutti abbiamo bisogno - aggiunge il segretario cittadino -. La Giunta Menna in questi anni con le intitolazioni stradali ha promosso la memoria di patrioti, madri della cultura italiana, testimoni di legalità, vastesi illustri per il loro servizio al territorio. Vorremmo che si proseguisse convintamente su questo cammino, senza smarrimenti".